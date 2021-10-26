Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Survivor Panorama sunucularından Gökhan Özdemir, haklarında çıkan aşk iddiaları hala sıcaklığını koruyorken, doğum günü partisinde yeniden bir araya geldiler.

DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTULAR

Survivor macerası sona erdikten sonra müzik sektörüne atılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı, Gökhan Özdemir ile aşk iddialarına karışmış, Kalaycıoğlu, konu hakkında sessizliğini korumayı tercih etmişti. Gökhan Özdemir ise iddiaların gerçek dışı olduğu açıklamasını yapmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde, Gökhan Özdemir'i doğum günü partisine davet etti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun, öncesinde Batuhan Karacakaya ile ilişki yaşadığı öne sürülmüş, ikili, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Gökhan Özdemir ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun sık sık yan yana görüntülenmesi ise ''Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir sevgili mi?'' sorusunu akıllara getirmişti.

Sosyal medyada 500 bini aşkın takipçisi bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, burun estetiği sonrası imajıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.





