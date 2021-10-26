MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

26.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in en çok konuşulan yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ve Survivor Panorama sunucusu Gökhan Özdemir hakkında aşk iddiaları sürerken, ikili, Kalaycıoğlu'nun doğum gününde yine yan yana geldi.

Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Survivor Panorama sunucularından Gökhan Özdemir, haklarında çıkan aşk iddiaları hala sıcaklığını koruyorken, doğum günü partisinde yeniden bir araya geldiler.

DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTULAR

Survivor macerası sona erdikten sonra müzik sektörüne atılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı, Gökhan Özdemir ile aşk iddialarına karışmış, Kalaycıoğlu, konu hakkında sessizliğini korumayı tercih etmişti. Gökhan Özdemir ise iddiaların gerçek dışı olduğu açıklamasını yapmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde, Gökhan Özdemir'i doğum günü partisine davet etti.

Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun, öncesinde Batuhan Karacakaya ile ilişki yaşadığı öne sürülmüş, ikili, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

Gökhan Özdemir ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun sık sık yan yana görüntülenmesi ise ''Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir sevgili mi?'' sorusunu akıllara getirmişti.

Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

Sosyal medyada 500 bini aşkın takipçisi bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, burun estetiği sonrası imajıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

Aşk iddiaları gündemi kasıp kavurmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu ve Gökhan Özdemir yine yan yana!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum! Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum!
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
O soruya olay yanıt! 'Sen önce insan ol!'O soruya olay yanıt! 'Sen önce insan ol!'
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Batuhan Karacakaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Vergi Paketi Resmi Gazete'de!

Vergi Paketi Resmi Gazete'de!

Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşiyle fotoğrafı olay yarattı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşiyle fotoğrafı olay yarattı!

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tamer Karadağlı'nın vazgeçilmeziydi! Aşk dolu pozlar!

Tamer Karadağlı'nın vazgeçilmeziydi! Aşk dolu pozlar!

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.