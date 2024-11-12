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Aşk iddialarını güçlendirdi! MasterChef'te Onur'un Beyza'ya söylediği o söz gündem oldu! Utanarak...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.11.2024 15:11
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MasterChef Türkiye'nni en iddialı yarışmacılarından olan Onur ve Beyza'nın aylardır aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Onur'un Beyza'ya olan ilgisi her seferinde de gündem oluyor. Son olarak programda Onur'un Beyza'ya iltifatı dikkatlerden kaçmadı. O söz aşk iddialarını güçlendirdi.

Aşk iddialarını güçlendirdi! MasterChef'te Onur'un Beyza'ya söylediği o söz gündem oldu! Utanarak...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Onur ve Beyza, yarışmanın ilk bölümünden itibaren yakıştırılan isimlerden oldu. Yarışmanın başından itibaren ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

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Sık sık Beyza'nın fotoğraflarına yorum yapan Onur'un bu ilgisi aşk iddialarını da güçlendiriyordu. Beyza'nın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa 'Nazar değmesin' yazan Onur, gündem olmuştu. Beyza da bu yoruma yüzü kızaran bir emoji atarak yanıt vermişti.

O İLTİFAT KAFALARI YİNE KARIŞTIRDI!

Şimdi ise yine Onur, Beyza'ya olan ilgilisini söylediği iltifar sözüyle gösterdi. MasterChef'te yarışmacılar kendi ilk beşini sıraladı. Beyza da o listeye Onur'u ekledi. Bunu duyan Onur, Beyza'ya dönüp "Çok tatlısın" dedi. Beyza da tebessüm etti.

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Sosyal medyada da bazı kullanıcılar ikilinin kesinlikle aşk yaşadığını söyledi.

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Masterchef
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