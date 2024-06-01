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  4. Aşk kısa sürdü... Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrıldı

Aşk kısa sürdü... Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 09:27
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Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisine 'Dora' karakteri ile katılan Yasemin Allen son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile aşk yaşayan ünlü ismin mutluluğu kısa sürdü. Allen'ın sürpriz birlikteliği sona erdi.

Aşk kısa sürdü... Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya sessiz sedasız ayrıldı

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İngiliz asıllı Türk oyuncu Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşımıştı.

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Sosyal medya üzerinden aşk dolu karelerini peş peşe paylaşan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık kararı alan Allen ve Kaya, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. İkili, birbirilerini takip etmeyi de bıraktı.

YASEMİN

"ŞİMDİ 'YENGE' DİYEBİLİRSİNİZ"

Erdal Kaya'ya bir takipçisi, “Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?” diye sormuştu. Kaya, "İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz" yanıtı verip, aşkını itiraf etmişti.

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Yasemin Allen
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