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Aşk Mantık İntikam 23. son bölüm fragmanı yayınlandı!

24.11.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam 23. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicinin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı, dizinin heyecanlı bir bölümle hayranlarının karşısına çıkacağına işaret ediyor.

Aşk Mantık İntikam 23. bölümden ilk fragman yayınlandı. Yaz başından bu yana devam eden ve çok iyi bir çıkış yakalayan Aşk Mantık İntikam, romantik bir dizi olarak öne çıktı belki ama sonrasında dram yapımına dönüştürüldü. Senaristlerin usta manevrası ile Eylül ayından bu yana dram konularının öne çıkartıldığı dizinin reytingleri de ortalamanın üzerinde gerçekleşiyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk ve Burak Yörük gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam'da bu hafta tüm dengeler değişiyor. Fragmanda yer yerinden oynadı. Esra ve Ozan ava giderken avlanacak mı? Çağla'nın bebek yalanı ne kadar daha devam edecek?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra, Çağla ile Mert’in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla’yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla’nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.


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Aşk Mantık İntikam dizisi
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