Aşk Mantık İntikam 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Esra ve Çınar'dan Ozan'a büyük şok!

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisi 24. yeni bölümüyle 3 Aralık Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra, Mert’in kim olduğunu artık bilmektedir. Mert Ozan’la konuşmak için şirkete girer fakat beklenmedik bir müdahale ile Ozan’a ulaşamaz. Ozan ve Esra, Mert’in tüm kişisel bilgilerine erişmiştir.

Adım adım Mert’in peşine düşerler. Çağla her anlamda köşeye sıkışmıştır ve Mert’in uzlaşmak gibi bir niyeti yoktur.



Sonunda beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ozan, Çağla ve Mert’i karşı karşıya getirir.

Esra ise çok önemli bir karar alır. Esra’nın aldığı bu karardan sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.



