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Aşk Mantık İntikam'dan sonra ara vermişti! İşte Burcu Özberk'in yeni adresi

12.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk dizi final yapınca dinlenmek için projelere biraz ara vermişti. Güzel oyuncu şimdi ekrana dönmeye hazırlanıyor. Özberk, Kanal D’de ekrana gelecek “Kraliçe” dizisi için gelen teklifi kabul etti.

Aşk Mantık İntikam'dan sonra ara vermişti! İşte Burcu Özberk'in yeni adresi

Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Burcu Özberk, başrolünde yer aldığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin final yapmasının ardından bir süre yorulduğunu söyleyerek projelere ara vermişti.

Burcu Özberk kendisini heyecanlandıran bir proje sayesinde ekrana dönüyor. Uzun soluklu dizilerinin güzel ve başarılı yıldızı Burcu Özberk’e Kanal D’de ekrana gelecek “Kraliçe” dizisi için teklif gitmişti.

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GÖKHAN ALKAN PARTNERİ OLDU

Mednova’nın yapımcılığımı üstlendiği Queen Sugar dizisinden uyarlanan projeye Özberk 'evet' dedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncuya başrolde Gökhan Alkan eşlik edecek.

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Ünlü bir basketbolcunun adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu olan Kraliçe’nin yönetmeni henüz belli değil.

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