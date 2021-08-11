MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aşk Mantık İntikam dizisi 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ozan'dan Esra'ya aşk itirafı

Aşk Mantık İntikam dizisi 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ozan'dan Esra'ya aşk itirafı

11.08.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 8. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in başrollerini oynadığı Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde Ozan'dan Esra'ya aşk itirafı geliyor. Ozan "Ben düşünmekten sabaha kadar uyuyamadım. Birbirimizden deliler gibi etkilenirken, hiçbir şey olmamış gibi davranmaktan çok sıkıldım artık yeter" diyor. Fragmanda Ozan ve Esra'nın öpüşme sahnesi dikkat çekiyor.

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisi 8. bölümüyle 13 Ağustos Cuma akşamı Fox TV'de olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa’ya bir söz verdirir. Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir.
Aşk Mantık İntikam_7 (4)
Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt’ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır. Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır.
Aşk Mantık İntikam_7 (1)
Esra, Çağla ve Ozan’ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir. Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan’ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akasya Durağı'nın 'Zeyno'su! Yeni aşkı...Akasya Durağı'nın 'Zeyno'su! Yeni aşkı...
PARTNERRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşımRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Ada Masalı yeni bölümden ilk sahne! Haziran'dan sert tepki!Ada Masalı yeni bölümden ilk sahne! Haziran'dan sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Almanya'dan yeni Covid-19 testi kararı! Ücretli oluyor

Almanya'dan yeni Covid-19 testi kararı! Ücretli oluyor

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede sadece yakınları vardı

Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede sadece yakınları vardı

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Çift doz aşı olmayanlara 'acil yaptırım' çağrısı

Çift doz aşı olmayanlara 'acil yaptırım' çağrısı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle...

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle...

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.