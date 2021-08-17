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Aşk Mantık İntikam dizisi 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ozan ve Esra arasında romantik anlar

17.08.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ekrana gelen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 9. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in başrollerini oynadığı Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümünde Ozan'dan Esra'ya aşk itirafı geliyor. Ozan'ın "Deli gibi kıskanıyorum seni" sözleri sonrasında ikili öpüşüyor.

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisi 9. bölümüyle 20 Ağustos Cuma akşamı Fox TV'de olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Çağla’yı hastane odasında baş başa gören Esra oradan ayrılırken Musa’ya bir söz verdirir. Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrenecektir.
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Menekşe ve Zümrüt, mahalle güzelleştirme derneğinin başkanlık seçimleri için kıyasıya bir rekabete girerken Zümrüt’ün seçimi kazanmak için başvurduğu yollar herkesi şaşırtacaktır. Oylar sayıldığında ortaya çıkan sonuç Menekşe ve Zümrüt arasındaki ilişkiye yeni bir boyut kazandıracaktır.
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Esra, Çağla ve Ozan’ın arasında gizli bir ilişki olduğundan şüphelenip bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya karar verir. Bu amaçla, şehirden ayrılan Ozan’ın peşine düştüğünde, karşılaştıkları onu hayli şaşırtacaktır.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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