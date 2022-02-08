Aşk Mantık İntikam dizisi final mi olacak? Sevilen diziden kötü haber! Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman final yapacak?

Daha önce FOX TV’de ekrana gelen Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı isimli diziler sırayla yayından kaldırılmıştı. Son olarak FOX TV'de yayınlanan sevilen romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam ile Kanunsuz Topraklar'dan gelen kötü haber seyircileri üzdü. Peki Aşk Mantık İntikam ne zaman final yapacak?

AŞK MANTIK İNTİKAM FİNAL Mİ OLUYOR?

2021 yılının Haziran ayında başlayan ve bir yaz dizisi olarak yayınlanan Aşk Mantık İntikam, ekranda uzun bir süre yayınlanmaya devam etti. Diğer iddialı rakiplerine reytingleriyle uzun süre direnmiş olan ve Burcu Özberk ile İlhan Şen'in başrolğnde olduğu FOX TV dizisi Aşk Mantık İntikam’dan da final kararı geldi.

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Romantik komedi türündeki dizi, 8 hafta sonra seyirciye veda etmiş olacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yine FOX'da yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Kanunsuz Topraklar ayrıca reyting listelerinde de hızlı bir giriş yapmayı başarmış ancak aynı gün yayınlandığı Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizilerine galip gelememişti.

FOX TV, reyting listelerinde hedeflenen başarıyı elde edemeyen Kanunsuz Topraklar dizisi için de bu sebeple final kararı aldı. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ikilisinin başrolünde olduğu ve büyük bir hayran kitlesi bulunan dizi reyting sorunu sebebiyle 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı final yapacak.



