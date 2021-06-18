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Aşk Mantık İntikam ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Mantık İntikam ilk bölümde neler olacak?

18.06.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de bu akşam yayınlanmaya başlayacak olan romantik komedi türündeki yaz dizisi Aşk Mantık İntikam, saat 20:00 itibariyle ilk bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler tarafından merakla takip edilen dizinin ilk bölümünün fragmanları yayınlandı. Peki bu akşam ekrana gelecek Aşk Mantık İntikam dizisinde ilk bölümde neler olacak? İşte Aşk Mantık İntikam konusu ve detaylar...

Aşk Mantık İntikam ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Mantık İntikam ilk bölümde neler olacak?

Yaz sezonunda ekrana gelen yeni dizilerden olacak olan ve FOX TV'de bu akşam yayınlanmaya başlayacak romantik komedi türündeki Aşk Mantık İntikam, saat 20:00 itibariyle ilk bölümüyle yayınlanacak. Uzun süredir ekranlara gelmesi beklenen ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizinin ilk bölümünün fragmanları da yayına girdi. Peki Aşk Mantık İntikam dizisinde ilk bölümde neler olacak, dizinin konusu nedir?

AŞK MANTIK İNTİKAM İLK BÖLÜM FRAGMANLARI (1. BÖLÜM)

Aşk Mantık İntikam dizisinin ilk bölüm fragmanlarını aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşk Mantık İntikam'da Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılmıştır. Yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Fakat bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek durumunda kalmıştır. Boşanmanın ardından Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olmuştur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlayacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer alıyor. Oyuncuları ise başlıca; İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimlerden oluşmakta.

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