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Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel diziden ayrılıyor mu? Sevilen dizide üzen haber! Melisa Döngel neden ayrılıyor?

13.01.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cuma akşamı ekrana gelen Aşk, Mantık İntikam dizisinde 2 başrol oyuncusu diziden ayrılıyor. Sevilen diziden gelen ayrılık haberi izleyicileri üzerken bu isimlerden biri Çağla karakterini canlandıran Melisa Döngel oldu. Peki Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel diziden neden ayrılıyor? İşte merak edilenler...

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel diziden ayrılıyor mu? Sevilen dizide üzen haber! Melisa Döngel neden ayrılıyor?

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi Aşk Mantık İntikam dizisinde Çınar ve Çağla karakterlerini oynayan Burak Yörük ile Melis Döngel'in dizinin kadrosundan ayrılacağı ortaya çıktı. Gelişme sonrası 1999 doğumlu genç oyuncu Melisa Döngel'in diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.

AŞK MANTIK İNTİKAM'IN ÇAĞLA'SI NEDEN DİZİDEN AYRILIYOR?

Her Cuma akşamı ekrana gelen ve reyting rekorları kıran FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı yakın süreçte diziye veda edecek.

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Aşk Mantık İntikam izleyicileri ayrılık sebebini merak ederken, Çağla ve Çınar karakterlerine hayat veren Melisa Döngel & Burak Yörük'ün hikayeleri bittiği için diziye veda edeceği ortaya çıktı. Yani sevilen ikili, senaryo gereği diziden çıkacaklar.

İKİ YENİ OYUNCU GELİYOR!

Ayrıca alınan son bilgilere göre iki oyuncunun diziden ayrılmasıyla beraber ekibe, Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç'ün geleceği öğrenildi. Hikâyeye Ozan’ın asistanı olarak Sebat Kumaş’ın dahil olacağı ve karakterin annesini ise Elçin Atamgüç’ün canlandıracağı açıklandı.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Esra her zamanki sabahlardan birine uyandığını düşünürken bir anda Ozan’ın haberleriyle, televizyondaki görüntüsüyle, billboardlardaki kocaman resimleriyle çevrelenmiş bulur kendini. İki sene önce boşandığı eski kocası Ozan her yerdedir. Hem de oldukça değişmiştir. Esra bıraktığında meteliğe kurşun atan Ozan bambaşka biri olmuştur artık. Çok başarılıdır, çok yakışıklıdır ve çokça zengindir. Ozan’ın bulduğu sosyal medya uygulaması sayesinde hayatı değişirken Esra ise yerinde saymıştır. Esra daha bunların şokunu atlatamadan Ozan’la karşı karşıya gelecektir. Ancak eskiden Esra’yı canını verecek kadar seven Ozan artık yoktur karşısında. Karşısındaki soğuk, kibirli, Esra’ya öfke dolu olan bir adamdır. Bu karşılaşma ikisinin de bitti sandıkları duygularını harekete geçirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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