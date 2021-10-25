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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

25.10.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk ile dizide Ozan'ı canlandıran İlhan Şen, Fox TV’de yayınlanan Kamera Arkası programına konuk oldu. Burcu Özberk, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

FOX TV'nin çok izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam'daki rolü ile adından söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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Dizide Ozan karakterini canlandıran İlhan Şen ile, Kamera Arkası programına konuk olan güzel oyuncu dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.

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Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten derin göğüs dekolteli karavan pozuAşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten derin göğüs dekolteli karavan pozu

31 yaşındaki ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesi ile dikkat çekti.

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Burcu Özberk ve İlhan Şen, programda merak edilen soruları yanıtladı. Burcu Özberk, birbirleri hakkında çok şey öğrendiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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