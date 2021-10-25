Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

FOX TV'nin çok izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam'daki rolü ile adından söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Dizide Ozan karakterini canlandıran İlhan Şen ile, Kamera Arkası programına konuk olan güzel oyuncu dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı.

31 yaşındaki ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesi ile dikkat çekti.

Burcu Özberk ve İlhan Şen, programda merak edilen soruları yanıtladı. Burcu Özberk, birbirleri hakkında çok şey öğrendiklerini belirtti.



