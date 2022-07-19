Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk gömleğinin düğmelerini açarak paylaştı! "Islak saç geri döndü"

Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle ekranın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, dizisinin finalinden sonra tatile çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Özberk, bu kez göğüs dekolteli paylaşımı ile olay oldu.

BURCU ÖZBERK GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK PAYLAŞTI!

Ünlü isim, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Özberk, sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip.

Geçtiğimiz günlerde bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu, paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Ünlü oyuncu bu defa beyaz gömleğinin düğmelerini açarak çekildiği başka bir dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



