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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk gömleğinin düğmelerini açarak paylaştı! "Islak saç geri döndü"

19.07.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizide gösterdiği performans ile oldukça beğenilmişti. Ünlü isim, dizinin finalinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşulmaya devam ediyor. Özberk, bu defa gömleğinin düğmelerini açarak verdiği dekolteli pozla olay oldu.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk gömleğinin düğmelerini açarak paylaştı! "Islak saç geri döndü"

Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle ekranın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, dizisinin finalinden sonra tatile çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Özberk, bu kez göğüs dekolteli paylaşımı ile olay oldu.

BURCU ÖZBERK GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK PAYLAŞTI!

Ünlü isim, sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Özberk, sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip.

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Geçtiğimiz günlerde bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen oyuncu, paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafıyla sosyal medyayı sallamıştı.

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Ünlü oyuncu bu defa beyaz gömleğinin düğmelerini açarak çekildiği başka bir dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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