Aşk tuzağı kabusu yaşattı: İşkence edilip dolandırıcılığa zorlanmış! 17 yaşındaki kıza kanıp sınırdan kaçırıldı

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang kentinde yaşayan 19 yaşındaki bir genç, sahte bir aşk tuzağına düşerek Myanmar'daki bir dolandırıcılık çetesinin eline geçti. Genç adam, dört ay boyunca bir kampta zorla çalıştırıldı, aç bırakıldı ve ağır şekilde dövüldü. Olay, Çin kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Genç adam, iddiaya göre yerel bir bilardo salonunda tanıştığı 17 yaşındaki bir kızla arkadaş oldu. Genç kızın lüks gibi görünen sahte kıyafetleri ve abartılı hikâyeleri, genci etkiledi. Kız, ailesinin Güney Asya'da işler yürüttüğünü ve yurtdışında yüksek maaşlı iş fırsatları olduğunu anlatarak onu birlikte seyahate ikna etti. Gencin ailesi bu yolculuğa karşı çıkmasına rağmen, çift Şubat 2025’te gizlice Tayland’a gitti.

SINIRDA TERK EDİLDİ

Tayland-Mynamar sınırına yaklaşırken, 17 yaşındaki kız birini alması gerektiğini söyleyerek genci ıssız bir bölgede yalnız bıraktı. Kısa süre sonra silahlı kişiler genci kaçırdı, telefonunu ve belgelerini aldıktan sonra onu gizli bir kampa götürdü.

ZORLA DOLANDIRICILIK YAPTIRDILAR

Kampta gencin başı traş edildi, her gün 16-20 saat boyunca bilgisayar başında Çinli vatandaşlara dolandırıcılık yapmaya zorlandı. Günlük kotasını dolduramadığında ise metal çubuklarla dövüldü. Aç bırakılan genç, 4 ayda 10 kilodan fazla kaybetti ve başına aldığı darbeler nedeniyle kalıcı işitme kaybı yaşadı.

Dolandırıcılıkta başarısız olduğu anlaşılınca, çete ailesiyle iletişime geçti ve serbest bırakılması için 350.000 yuan (yaklaşık 49.000 dolar) fidye istedi. Ailesi Haziran 2025’te bu parayı toplayarak gencin serbest kalmasını sağladı. Ancak genç şu anda ciddi travmalar yaşıyor, sürekli korku içinde yaşıyor ve gece kâbusları görüyor.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Olayın ardından, genç kızı Tayland’da 10 günlük bir tatilin ardından Çin’e dönerken güvenlik güçleri yakaladı. Hakkında, bir suç çetesine insan kaçırma konusunda yardımcı olmaktan dava açıldı.