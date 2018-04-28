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Aşk ve Mavi dizisinde şoke eden ölüm sahnesi! Işıl Yücesoy böyle veda etti

DİZİ HABERLERİ  | 28.04.2018 01:26 | Son Güncelleme

ATV'de Emrah ve Burcu Kıratlı'nın başrolde oynadığı Aşk ve Mavi dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Aşk ve Mavi'nin Cuma akşamı ekrana gelen 63. bölümünde, dizinin önemli karakterlerinden olan Refika öldü. Aşk ve Mavi'de Refika'yı canlandıran tecrübeli oyuncu Işıl Yücesoy da diziye veda etti.

Aşk ve Mavi dizisinde şoke eden ölüm sahnesi! Işıl Yücesoy böyle veda etti

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Aşk ve Mavi'nin son bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı.

Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Kenan Bal ve Işıl Yücesoy'un başrollerini paylaştığı dizide, Refika karakterine hayat veren usta oyuncu Işıl Yücesoy bu akşamki bölümde ölerek diziye veda etti.

Usta oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden izleyicilerine ve ekip arkadaşlarına veda etti.

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AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali hesap soruyor! Mavi, Faysal'ın evinden kaçmayı başarmış ama Faysal son hamlesini yapmamıştır. Elmas hastaneye kaldırılan Refika'nın başında nöbet tutmaktadır. Refika'nın iyileşip kendini ele vermesinden endişe eder. Ali, Mavi'nin hamile olduğunu ve Faysal'ın bebeği düşürtmeye çalıştığını öğrenince Faysal'la hesaplaşmak ister.

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