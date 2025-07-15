Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Askeri geçit törenine damga vuran olay! Bir anda kanlar içinde kaldı

İçerik devam ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'in simge caddesi Champs-Elysees'de düzenlenen 14 Temmuz askeri geçit töreninde bir askeri okul öğrencisi, salladığı kılıcıyla kulağını kesti.

Fransa’nın ulusal bayramı "Bastille Günü" kapsamında başkent Paris'teki Champs-Elysees'de (Şanzelize Caddesi) yaklaşık 7 bin asker ve 150 araçla düzenlenen geleneksel askeri geçit törenine kazalar damga vurdu.

Askeri geçit törenine damga vuran olay! Bir anda kanlar içinde kaldı 1

Bir askeri öğrenci, yürüyüş sırasında salladığı kılıcı ile kulağını kesti. Askeri öğrenci, kulağından kan akarken yürüyüşüne devam etti. Fransız Kara Kuvvetleri askeri öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklandı.

AT SÜVARİSİYLE YERE DÜŞTÜ

Aynı dakikalarda süvari birliğinin geçişi sırasında da iki farklı olay yaşandı. Önce bir at, binicisiz şekilde kortejden ayrılarak bulvar boyunca başıboş ilerledi. Hemen ardından başka bir at kayarak yere düştü ve süvarisini de beraberinde yere düşürdü. Süvari kısa süre içinde yeniden atına binerek yürüyüşe kaldığı yerden devam etti. Her iki olay da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bulunduğu tribünün karşısında meydana geldi ve canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı.

Askeri geçit törenine damga vuran olay! Bir anda kanlar içinde kaldı 2

"RUSYA'YLA BÖYLE Mİ SAVAŞACAĞIZ?"

Askeri geçit töreninde yaşanan kazalar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar askeri öğrencinin disiplinine ve duruşuna övgüde bulunarak gurur duyduklarını ifade etti. Bazı kullanıcıların ise eleştirel yorumları dikkat çekti. "Törende bile ayakta duramıyorsak savaşa nasıl gideceğiz?" veya "Rusya'yla böyle mi savaşacağız?" gibi ifadelerle törenin ciddiyeti ve hazırlık seviyesi sorgulandı.

Askeri geçit törenine damga vuran olay! Bir anda kanlar içinde kaldı 3

Törenden bir gün önce ise aynı askeri okuldan bir öğrenci Paris’in 17. bölgesinde bir köprüden düşerek hayatını kaybetti. Öğrencinin, geçit töreni öncesinde düzenlenen bir etkinlikten döndüğü belirtildi. Bu yılki törene Fransız birliklerinin yanı sıra davetli ülke olarak Endonezya’dan gelen askeri birlikler de katıldı. Geçit sırasında ayrıca zırhlı araçlar, topçu sistemleri ve insansız hava araçları da sergilendi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki dev kara deliğin çarpışması kaydedildi!İki dev kara deliğin çarpışması kaydedildi!
Arap turistten tepki çeken video! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçtiArap turistten tepki çeken video! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti

Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Arap turistten tepki çeken video! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti

Arap turistten tepki çeken video! Bir tomar para çıkarıp Karadenizli kadınla dalga geçti

Düşen yolcu uçağının pilotuyla ilgili olay iddia! Annesi ölünce...

Düşen yolcu uçağının pilotuyla ilgili olay iddia! Annesi ölünce...

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

İlginç olay! Yapışık ikizlerden biri evlendi diğeri ise karşı çıktı! Üreme sistemleri ise...

İlginç olay! Yapışık ikizlerden biri evlendi diğeri ise karşı çıktı! Üreme sistemleri ise...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.