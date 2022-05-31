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Askerlerin morali yerle bir! Tüm dünyayı ilgilendiren iddia... Kabus bitiyor mu?

31.05.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir devan eden Rusya - Ukrayna savaşından yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, ülkesini savunurken İngiliz medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. Ukrayna'nın direnişiyle karşı karşıya kalan Rus ordusunun artık son noktaya geldiği, morallerin bozulduğu ve savaşın bitebileceği ifade edildi. İddialara göre Rus ordusu da sürekli asker cenazesi görmekten mutsuz...

Askerlerin morali yerle bir! Tüm dünyayı ilgilendiren iddia... Kabus bitiyor mu?

Rusya'da Kremlin tarafından ciddi bir savaş propagandası yapıldığı biliniyor buna karşılık Rus istihbaratı ve askeri ilişkiler uzmanı Bruce Jones; The Mirror'a yaptığı açıklamada 'Rus ordusunun daha fazla kayıp veremeyeceği bir noktaya gelindi. Birimler tükendi.' Ayrıca Rusya'nın Donbas'ta henüz kesin bir zafer elde edemediği de iddia edildi.

'PUTİN'iN BAŞARISIZLIKLARI SAKLANDI AMA...'

Raporda Vladimir Putin'in başarısızlıklarının ustalıkla saklandığı fakat artık bazı şeylerin açığa çıktığı belirtiliyor.

'Rus halkı yakın zamana kadar Putin'in dezenformasyonunu gördü. Putin, zafer iddia etse de Ukrayna'daki durum öyle değil. Rus topçuları yoğun bombardıman altında...'

Russian President Vladimir Putin is seen on a screen broadcasting Russian TV news programs in Mariupol

Bu gelişmelerin ışığında İngiliz basını, savaşın yakın zamanda sonuçlanabileceğini ateşkes görüşmelerinin hızlanabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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