Askerlerin morali yerle bir! Tüm dünyayı ilgilendiren iddia... Kabus bitiyor mu?

Rusya'da Kremlin tarafından ciddi bir savaş propagandası yapıldığı biliniyor buna karşılık Rus istihbaratı ve askeri ilişkiler uzmanı Bruce Jones; The Mirror'a yaptığı açıklamada 'Rus ordusunun daha fazla kayıp veremeyeceği bir noktaya gelindi. Birimler tükendi.' Ayrıca Rusya'nın Donbas'ta henüz kesin bir zafer elde edemediği de iddia edildi.

'PUTİN'iN BAŞARISIZLIKLARI SAKLANDI AMA...'

Raporda Vladimir Putin'in başarısızlıklarının ustalıkla saklandığı fakat artık bazı şeylerin açığa çıktığı belirtiliyor.

'Rus halkı yakın zamana kadar Putin'in dezenformasyonunu gördü. Putin, zafer iddia etse de Ukrayna'daki durum öyle değil. Rus topçuları yoğun bombardıman altında...'

Bu gelişmelerin ışığında İngiliz basını, savaşın yakın zamanda sonuçlanabileceğini ateşkes görüşmelerinin hızlanabileceğini belirtti.

