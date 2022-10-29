Aşkı Memnu’nun Cemile’si son hali ile hayran bıraktı! 40 yaşındaki Pelin Ermiş’ten iddialı pozlar

Aşkı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizilerinde canlandırdığı karakterler ile beğeni toplayan Pelin Ermiş, son zamanlarda televizyon dünyasından uzak duruyor. Ünlü ismin Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.

PELİN ERMİŞ'TEN İDDİALI POZLAR

1982 doğumlu olan Pelin Ermiş, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

HALLOWEN RÜZGARI

Ermiş, Intagram hesabının hikaye kısmında yaptığı paylaşımlarda katıldığı bir hallowen partisinden karelere yer verdi. Pelin Ermiş’in kostümü dikkat çekti.

40 yaşındaki isim, oyunculuk eğitiminin ardından 'Şöhret Okulu' dizisi ile ekranlara ilk adımını attı. Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum dizilerindeki canlandırdığı roller ile oyunculuk kariyerini taçlandırdı.





