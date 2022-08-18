Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

18.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Dave ve Jackie, ilişkilerde yaş farkına dair bütün tabuları yıkan bir çift olarak sosyal medyada ilgi çekti. 27 yaşındaki Jackie ve kendisinden 42 yaş büyük eşi Dave, Tiktok hesaplarında paylaştıkları videolarla geniş bir kitle yakaladı. İkili, ilişkilerinin nasıl başladığını ve hikayelerini paylaştı.

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aralarındaki 42 yıllık yaş farkına rağmen yakaladıkları uyumla sosyal medyada dikkat çeken 27 yaşındaki Jackie ve 69 yaşındaki eşi Dave, yaş tabularına meydan okudu. Aşkın yaşı olmadığını ve aşkın sonsuz olduğunu savunan ikili, bazıları için motivasyon olurken bazıları için ise sahte bir menfaat birlikteliğinden ibaret.

Karısı doğum yaptığı anları paylaşan adamın tepkisi sosyal medyada gündem olduKarısı doğum yaptığı anları paylaşan adamın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

MENFAAT İLİŞKİSİ

düğün231

Aslen Filipinlerli olan 27 yaşındaki Jackie, kendisinden 42 yaş büyük olan 69 yaşındaki Dave ile birkaç yıldır evli. İkili, sosyla medyada yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi topluyor. Ancak bu ilgi her zaman pozitif değil çünkü 42 yıllık yaş farkını göz önüne alınca birçok kişi bunun bir aşk evliliğinden ziyade menfaat gözeten bir ilişki olduğunu düşünüyor.

Erkek arkadaşının AIDS olduğunu öğrenen kadın aşkını ispat etmek için sevgilisinin kanını kendisine enjekte ettiErkek arkadaşının AIDS olduğunu öğrenen kadın aşkını ispat etmek için sevgilisinin kanını kendisine enjekte etti

''AŞK SONSUZDUR''

öpücük

Ancak eleştirilere ve olumsuz yorumlara rağmen, 32.000'den fazla hayranı olan çift, romantik hikayelerinin kısa kliplerini paylaşmaya devam ediyor. Toplamda 245.000'den fazla beğeniye sahip olan TikTok profillerinde "Aşk sonsuzdur ve aşkın yaşı yoktur." yazıyor.

Güvenlik kamerasını kontrol edince şoke oldu! Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdıGüvenlik kamerasını kontrol edince şoke oldu! Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

MOTİVASYON KAYNAĞI

yaş1

Aralarında yaş farkının fazla olduğunu iddia eden takipçilere karşılık veren Dave ise ''69 yaşındayım. Ve bizim için hiç fark etmiyor.'' diyor. Negatif insanlar olsa da, çifti destekleyen birçok takipçileri de var. İkilinin profili, aynı zamanda yaş farkı olan ilişkiler yaşayan başka çiftler için de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.

Çok eşli ilişki yaşayan çiftin itirafı sosyal medyada gündem oldu! “Cinsellik sözleşmesi imzaladık”Çok eşli ilişki yaşayan çiftin itirafı sosyal medyada gündem oldu! “Cinsellik sözleşmesi imzaladık”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kestiCinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti
Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldiBikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi
İhanetin böylesi! Aylardır kayıptı, sevgilisinin yanında bulduİhanetin böylesi! Aylardır kayıptı, sevgilisinin yanında buldu
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

İlginizi Çekebilir

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Evinin önünden çırılçıplak geçen adamı görünce şaşırdı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.