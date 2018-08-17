Aşkım Kapışmak'dan Danla Bilic açıklaması

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le kısa süre önce sosyal medya üzerinden yaşadığı polemik yüzünden davalık olan Aşkım Kapışmak, konuyla ilgili “Bu konuda açıklama yapmak bile üzücü. Kadın algısı temasını kullanarak benim söylediklerimi çarptırdılar. Adli tatilin bitmesini bekliyoruz. Benim kişiliğime bir hakaret saldırısı söz konusu. Kimse sosyal medya üzerinden ana avrat düz gidemez. Bizim hazırladığımız videoyu izlemeden, bize hakaret edildi. Ana haberlere kadar düştü bu olay. Adaletimize güveniyorum. Geleceğin sektörü youtuberlık olabilir ama geleceğin değeri terbiyesizlik olamaz!” açıklamasını yaptı.

