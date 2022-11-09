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Aşkım Kapışmak kimdir, nereli, kaç yaşında? 'Babam ölmemi istiyordu' açıklaması yürek sızlatan 2. Sayfa konuğu Aşkım Kapışmak'ın hayatı!

09.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkım Kapışmak 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de canlı olarak yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Mayıs'ta konuk olduğu bir programda yöneltilen 'Bu mesleğe girmene sebep olan şey ne?' sorusuna yanıt veren ünlü isim ailesiyle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. 'Babam ölmemi istiyordu' diyen Aşkım Kapışmak'ın sözleri yürek sızlatmıştı. Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Aşkım Kapışmak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aşkım Kapışmak kimdir, nereli, kaç yaşında? 'Babam ölmemi istiyordu' açıklaması yürek sızlatan 2. Sayfa konuğu Aşkım Kapışmak'ın hayatı!

Aşkım Kapışmak bugün (9 Kasım 2022 Çarşamba) günü ekrana gelen 2. Sayfa magazin programı nedeniyle en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. 'Geçmişte sana hayal kırıklığı yaşatan, seni darmadağın eden biri olduğu için mi böyle bir alana yöneldin?' sorusuna yanıt veren Aşkım Kapışmak, "Babamdan dolayı bu mesleği seçtim. Babam benim yaşamamı istemiyordu, ölmemi istedi. Dramatik ve psikopat bir babaydı." ifadelerini kullanmıştı. İşte Aşkım Kapışmak'ın hayatı...

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

Aşkım Kapışmak, 1979'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Aşkım Kapışmak, henüz 12 yaşındayken Arif Sağ Müzik Evi'nde eğitim aldı.

Konservatuar sonrası lise yıllarında çok sayıda sahne deneyimi oldu.

Lise eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna girdi. Fakat okuduğu bölümde mutlu olmadığını gören bir öğretmeni, onu profesyonel olarak insan ilişkilerine ilişkin çalışmalar yapmaya yönlendirdi.

Aşkım Kapışmak, Marmara Üniversitesindeki eğitiminin ardından Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri- Psikoloji lisansını tamamladı.

Ünlü isim; Davranış Bilimleri okurken, zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Maltepe Cezaevinde çocuk ve gençlere motivasyon günleri düzenledi. Ayrıca İstanbulda birçok kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri aldı. Mezun olduğu Marmara Üniversitesinde öğrencilere Etkili İletişim Becerileri dersleri verdi, bu sırada birçok üniversiteden de konuşmacı olarak davet aldı. Bu seminerlere devam ederken bir dershanede sınava girecek öğrencilere dört yıl danışmanlık yaptı. İki yıl boyunca Beden Dili Uzmanlığı ve İletişim Becerileri eğitimi de alan Kapışmak, Türkiye genelinde seminerler vermeye başladı.

Turkmax'ta 2011-2012 sezonunda Buyrun Paylaşalım adlı programı hafta içi her gün canlı olarak hazırladı ve sundu. 2012 Yaz sezonunda Star TV'de Ayşe ile Alişan programında her cuma İletişim ve İlişkiler bölümü hazırladı. Sahnede daha etkili olmak isteyen Aşkım Kapışmak, bir eğitim merkezinde iletişim, beden dili, diksiyon, oyunculuk ve sahne sanatları dersleri alarak üniversitede edindiği bilgileri tek kişilik gösteri şeklinde sahneye koymaya başladı.

2. SAYFA'NIN KONUĞU AŞKIM KAPIŞMAK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aşkım Kapışmak, 43 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen Aşkım Kapışmak, Kadınlar Sağdan, Erkekler Soldan adlı kitabını ise 2011 yılında çıkarmıştır.

Aşkım Kapışmak kitapta yazanları stand up şeklinde sahnelemeye başladı. Son olarak Beni Benimle Aldatır mısın ve 'Küçük Mutluluklar ' adlı kitabını okuyucuya sunan Aşkım Kapışmak, şu an üniversiteler, belediyeler, özel şirketlerde gösteri ve seminerler düzenliyor. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal danışmanlık eğitimleri de veriyor.

AŞKIM KAPIŞMAK PSİKOLOG MU?

Aşkım Kapışmak, Davranış Bilimleri Uzmanıdır. Aşkım Kapışmak'ın 'Aşkımın Beden Dili', 'Beni Benimle Aldatır mısın?', 'Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan', 'Ebeveynlik Cüzdanı' 'Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi', 'Terzi', 'Yaşam Kitabı', 'Küçük Mutluluklar Kitabı', 'Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma', 'Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş' ve 'Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun' isimlerinde kitapları vardır.

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