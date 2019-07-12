Aşkım Kapışmak oyunculuğu deniyor

Selahattin Sancaklı’nın yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi Nasipse Olur’un oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği filmde, yazar Aşkım Kapışmak da dahil oldu. Komedi filminin oyuncu kadrosunda Algı Eke, Nur Sürer, Yeşim Dalgıçer ve Burak Sevinç gibi isimler yer alıyor.

Özlenen mahalle dayanışmasını, duygu dolu tesadüfleri ve romantik bir aşk hikayesini konu alan Nasipse Olur filminde, Aşkım Kapışmak ilk kez oyunculuk deneyimini tadacak. Babasının vefatından sonra hayatı alt üst olan Günfer ve mahallenin zengin çocuğu Gökhan’ın hikayesini anlatacak olan film, kimi zaman hüzünlendirirken, kimi zaman yüzleri güldürecek.



