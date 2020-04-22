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Aşkımızın Son Tekmesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşkımızın Son Tekmesi filmi nerede çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 20:22 | Son Güncelleme

Aşkımızın Son Tekmesi isimli komedi filmi TV'de ilk kez, bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Aşkımızın Son Tekmesi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerinin araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Romantik komedi olarak izleyenleri güldürmeyi başaran Aşkımızın Son Tekmesi filmi nerede çekildi? Aşkımızın Son Tekmesi konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Aşkımızın Son Tekmesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşkımızın Son Tekmesi filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Deniz Yılmaz Şayir’in üstlendiği, başrollerini Seren Şirince, Emir Çubukçu, İbrahim Halaçoğlu, Ecenaz Üçer ve Sermiyan Midyat’ın paylaştığı “Aşkımızın Son Tekmesi” filmi, 22 Nisan Çarşamba saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak.

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AŞKIMIZIN SON TEKMESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

FOX Tv'de yayınlanmak üzere 2019'un yaz aylarında çekilen Aşkımızın Son Tekmesi'nin seti İstanbul'da kurulmuştur. Film, İstanbul'un muhtelif semtlerinde çekilmiştir.

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AŞKIMIZIN SON TEKMESİ KONUSU NEDİR?

Çetin’in en büyük aşkı, bundan haberi olmayan Esra’dır. Ona aşkını ilan etmek için bir gün Esra’ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel’le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra’yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir.

Hocaların hocası Saffet hoca, herkese yaptığı gibi Çetin’e de güzel bir hoş geldin dersi hazırlamıştır. Çetin sınıftakilerden biriyle dövüşerek sınıfa resmen katılmış olacaktır. Yeni olduğu için gözü korkan Çetin, Defne’yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca’nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne’den çok fena dayak yer. Kırıklar, çıkıklar, ezilmeler derken, Çetin hastanelik olur. Defne kendini affettirmek için Çetin’e bakmaya karar verir. Çetin kesinlikle istemese de yaraları o günden sonra iyileşmeye başlar... Ve eğlenceli ve romantik bir aşk da...

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