Aşkın böylesi! Tam 21 yıldır ölen eşinin cesediyle beraber yaşıyordu, sonunda yakmaya karar verdi

Tayland’ın Bangkok kentinde yaşayan 72 yaşındaki adam, tam 21 yıldır depoyu anımsatan tek odalı bir evde eşinin cesediyle birlikte hayatını devam ettiriyordu. Ağlayarak eşini toprağa veren Janwatchakal, Phet Kasem Bangkok Vakfı’nın yardımıyla eşiyle vedalaştı. Eşinin cesedini tabutun içine koyarak evinden çıkardığı anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Janwatchakal, “Kısa bir süre için gidiyorsun ve tekrar evine döneceksin. Uzun sürmeyecek, söz veriyorum. Biz yeniden birlikte olacağız” dedi.

ÇOCUKLARI DAYANAMAMIŞ

The Straits Times'ın haberine göre, Janwatchakal küçük mülkü çoğunlukla uyumak için kullandı. Ancak karısının cansız bedeniyle her gün konuştuğunu belirten yaşlı adamın evinin durumu kötüydü. Elektriği ve suyu yoktu. Çocukları annelerinin cansız bedeninin gömmeyi reddettiği için evin içindeki kokuya daha fazla dayanamayarak Janwatchakal’ı terk etmişti.

Karısının yaşıyormuş gibi davranmasına rağmen Janwatchakal ölümünü yasal olarak bildirdi ve ölüm belgesi çıkarttırdı. Bu nedenle hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmayan adam 21 yıl sonra eşinin defnedilmesine izin verdi.



