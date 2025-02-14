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Aşkın dili: Ekmek talebi! Düzce Belediyesi'nin Sevgililer Günü paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.02.2025 16:06
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Günün anlam ve önemi Sevgililer Günü. Düzce Belediyesi'nin 14 Şubat kutlaması için sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Video içindeki samimi diyaloglarla kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Aşkın dili: Ekmek talebi! Düzce Belediyesi'nin Sevgililer Günü paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Düzce Belediyesi tarafından yapılan 14 Şubat Sevgililer Günü özel video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Belediye çalışanlarının eşlerini arayarak onları sevdiklerini söylediği anlar yüzleri gülümsetti.

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'GELİRKEN EKMEK ALIRSIN'

Ortaya çıkan neşeli anlarda bir çiftin diyaloğu ise gündem yarattı. Bir çalışan 'Seni seviyorum' dedikten sonra eşinden ''Uzun zaman olmuştu söylemeyeli, ben de seni seviyorum' sözlerini duydu. Çalışan, eşine 'Bir isteğin var mı?' sorusunu yöneltince kadının verdiği cevap sosyal medyada viral oldu. O soruya 'Gelirken ekmek alırsın' cevabı alan adam şaşkınlığını gizleyemedi.

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Video, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü Düzce ekmek 14 şubat sevgililer günü belediye çalışan düzce belediyesi
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