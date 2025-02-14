Aşkın dili: Ekmek talebi! Düzce Belediyesi'nin Sevgililer Günü paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Düzce Belediyesi tarafından yapılan 14 Şubat Sevgililer Günü özel video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Belediye çalışanlarının eşlerini arayarak onları sevdiklerini söylediği anlar yüzleri gülümsetti.

Ortaya çıkan neşeli anlarda bir çiftin diyaloğu ise gündem yarattı. Bir çalışan 'Seni seviyorum' dedikten sonra eşinden ''Uzun zaman olmuştu söylemeyeli, ben de seni seviyorum' sözlerini duydu. Çalışan, eşine 'Bir isteğin var mı?' sorusunu yöneltince kadının verdiği cevap sosyal medyada viral oldu. O soruya 'Gelirken ekmek alırsın' cevabı alan adam şaşkınlığını gizleyemedi.

Video, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.

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