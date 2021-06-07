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Aşkın Tarifi Atakan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? |Atakan Yılmaz hangi dizilerde rol aldı?

07.06.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonun gelmesiyle bir bir final yapan dizilerin ardından, gözler yaz dizilerine çevrildi. Kanal D ekranlarında başlamasına sayılı gün kalan 'Aşkın Tarifi' adlı dizi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken oyuncuların hayatları da araştırma konusu edildi. Peki Atakan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Atakan Yılmaz'ın biyografisi...

Aşkın Tarifi Atakan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? |Atakan Yılmaz hangi dizilerde rol aldı?

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı 'Aşkın Tarifi' dizisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Gerek konusu gerek ise oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeyi başaran dizinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Yayınlanan tanıtım fragmanında ilgi çeken oyuncu Atakan Yılmaz'ın biyorafisi merak ediliyor. İşte Atakan Yılmaz'ın hayatı hakkında merak edilenler...

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

Atakan Yılmaz 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer almasıyla adından söz ettirdi. 1995 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Maalesef doğum tarihi gün ve ay olarak bilinemediği için burç bilgisine ulaşılamamıştır.
1.82 boyundadır.

İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirmiş ardından, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü’nden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce bilen yakışıklı oyuncu, 2018 yılında ilk sinema deneyimini İyi Oyun isimli film ile gerçekleştirmiştir. Film de başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu üstlenmiştir.

Aşkın Tarifi Atakan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? |Atakan Yılmaz hangi dizilerde rol aldı?

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Aşkın Tarifi Atakan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? |Atakan Yılmaz hangi dizilerde rol aldı?

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Kanal D
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