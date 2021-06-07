Aşkın Tarifi Atakan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? |Atakan Yılmaz hangi dizilerde rol aldı?

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı 'Aşkın Tarifi' dizisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Gerek konusu gerek ise oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeyi başaran dizinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Yayınlanan tanıtım fragmanında ilgi çeken oyuncu Atakan Yılmaz'ın biyorafisi merak ediliyor. İşte Atakan Yılmaz'ın hayatı hakkında merak edilenler...

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

Atakan Yılmaz 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer almasıyla adından söz ettirdi. 1995 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Maalesef doğum tarihi gün ve ay olarak bilinemediği için burç bilgisine ulaşılamamıştır.

1.82 boyundadır.

İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirmiş ardından, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü’nden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce bilen yakışıklı oyuncu, 2018 yılında ilk sinema deneyimini İyi Oyun isimli film ile gerçekleştirmiştir. Film de başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu üstlenmiştir.