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  4. Aşkın Tarifi dizisinden 9. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı! “Bir daha asla”

Aşkın Tarifi dizisinden 9. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı! “Bir daha asla”

08.08.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin romantik yaz dizisi Aşkın Tarifi’nden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinde ipler geriliyor.

Aşkın Tarifi dizisinin 9. bölümünden yeni bir fragman daha yayınlandı. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor. Aşkın Tarifi'nin 9 Ağustos Pazartesi ekrana gelecek olan 9. bölümünde Naz ve Fırat arasında yaşanan gerilim ön plana çıkıyor.

AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM KONUSU

Taylan, Fırat'ı Naz'dan uzak tutmak için restoranla ilgili beklenmedik bir hamlede bulunuyor. Taylan'ın bu hamlesi Naz ve Şebnem'in gündemine bomba gibi düşüyor. Fırat ise Naz'a yardım etmek için harekete geçiyor ancak bir şartla... Peki Fırat'ın şartı ne olacak?

Aşkın Tarifi 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi dizisi yeni bölümde Fırat ve Naz'ın büyük inatlaşmasıAşkın Tarifi 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi dizisi yeni bölümde Fırat ve Naz'ın büyük inatlaşması


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Kadir Doğulu Aşkın tarifi dizisi Serra Arıtürk
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