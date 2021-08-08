Aşkın Tarifi dizisinden 9. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı! “Bir daha asla”

Aşkın Tarifi dizisinin 9. bölümünden yeni bir fragman daha yayınlandı. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor. Aşkın Tarifi'nin 9 Ağustos Pazartesi ekrana gelecek olan 9. bölümünde Naz ve Fırat arasında yaşanan gerilim ön plana çıkıyor.

AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM KONUSU

Taylan, Fırat'ı Naz'dan uzak tutmak için restoranla ilgili beklenmedik bir hamlede bulunuyor. Taylan'ın bu hamlesi Naz ve Şebnem'in gündemine bomba gibi düşüyor. Fırat ise Naz'a yardım etmek için harekete geçiyor ancak bir şartla... Peki Fırat'ın şartı ne olacak?



