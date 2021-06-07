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Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri

07.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Aşkın Tarifi' dizisinin yayınlanan fragmanın ardından oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Farklı hikayesi ve başarılı oyuncuları ile dikkat çeken dizinin oyuncularının hayatları araştırılmaya başlandı. İşte İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri...

Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri

Kendi halinde bir kebap ustasının öfkeyle çıktığı bir yolculuk sonucunda kendisini Fransız restoranında bulması sonrası yaşanan olayları konu edinen 'Aşkın Tarifi' dizisi merak ediliyor. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri araştırılmaya başlandı. İşte 'Aşkın Tarifi' oyuncu kadrosu ve konusu...

AŞKIN TARİFİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

NTC Medya imzası taşıyan Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna ise Deniz Koloş oturuyor. Merakla beklenen dizinin senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri

Fırat Karasu (Kadir Doğulu)
Mert, içten ve gözü kara bir gençtir. Aslen Anteplidir. Tam bir doğulu gibi tuttuğunu koparan, dürüst ve sözünün eridir. Fırat’ın tek kusuru, delinin de delisi akan kanıdır. Kızdığında, gözü dünyayı görmez. Kararlarını hiç düşünmeden, aniden verir. İşler sarpa sardığındaysa, asla kaçmaz. Çok fedakâr, daima kendinden önce sevdiklerini düşünen biridir. En büyük tutkusu ise yemektir. Kebap yapmayı çok küçük yaşta, Antep’te babasına çıraklık ederek öğrenmiştir. Büyüdükçe, diğer mutfaklara da ilgi duymaya başlamıştır. Okumaya geldiği İstanbul’da Fransız mutfağıyla özellikle ilgilenmiş, bu konuda eğitimler almış, önemli şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri

Naz Soyluer (Serra Arıtürk)
Üç kuşak İstanbullu, ülkenin hatırı sayılır ailelerinden birinin kızıdır. Servetine güvenip, sosyal medyada fenomen olmak yerine, kendisini geliştirmekten vazgeçmemiştir. Bu yüzden aile şirketinde yönetici olmaktansa, kendi restoranını açmıştır. Ailesinden destek almadan, ayakta kalmak için de büyük bir mücadele vermektedir. Disiplinli dadıların yönlendirmeleri, üstüne Fransız ekolü okullarda alınmış nitelikli eğitimler; Naz’ı da prensip sahibi, kuralcı ve detaycı yapmıştır. Lise çağına geldiğindeyse, yemeklere merak sarmış; yemek yapmanın çocukluk yaralarını iyileştirdiğini fark etmiştir. Bu ilgi giderek büyümüş, üniversite çağına geldiğindeyse; Fransa’da gastronomi eğitimi almak almıştır. Sonra da İstanbul’a döndüğünde, en yakın arkadaşı Şebnem’le birlikte, bir Fransız restoranı açmıştır. Mükemmeliyetçidir. Başladığı işi, mutlaka bitirir. İnsanlarla ilişkilerinde, mesafesini korur. İyi bir patron, sağlam bir dosttur. İlk bakışta, sert biri gibi görünür. Fakat o sert kabuğun içinde, kırılgan bir kız çocuğu saklar.
Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri

Hazım Soyluer (Cem Davran)
Naz’ın babası. Üç kuşaktır İstanbullu, son derece saygın ve görgülü bir aileden gelmektedir. Şu anda da ailenin tüm işlerini, Hazım yönetmektedir. Hazım, annesiz büyütmek durumunda kaldığı kızına, çok iyi bir baba olmuş; onu adeta pamuklara sararak büyütmüştür. Hazım’ın bu hayattaki en kıymetli varlığı; kızıdır. Onun üzülmemesi için, elinden ne geliyorsa yapar. Olgun, fevri hareket etmeyen, kibar, sağ duyulu bir adamdır. Kızının kararlarına daima saygı duyar. Hem iyi bir yol gösterici hem de sevecen bir babadır.

![Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13328231/640xauto.jpg

Sultan Yılmaz (Yasemin Baştan)
Fırat’ın teyzesi. Anteplidir. Etrafına güven veren, anaç ruhlu, herkesi çekip çeviren, becerikli bir kadındır. Yeri geldi mi anne, yeri geldi mi patron, yeri geldiğindeyse bir dost. Geleneklerine bağlı ve maharetlidir. Yemek konusunda doğuştan bir yeteneği vardır. “Elinin lezzeti var” denen insanlardandır. İstanbul’da yaşadıkları mahallede, “Anteplinin Yeri” adında bir kebapçısı vardır. Tipik, fedakâr ve savaşçı Anadolu kadınıdır. Çabuk parlayıp, çabuk söner. Aklına koyduğunu, mutlaka yapar. Kimi zaman tatlı dille kimi zamansa bağıra çağıra… Sultan’ın hayatta vazgeçemeyeceği iki kişi vardır. Biri kızı Sevi, diğeri de yeğeni Fırat’tır. Fırat canını istese, Sultan hiç düşünmeden verir.
![Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13328229/640xauto.jpg)

Taylan Günebakan (Alper Saldıran)
Nam-ı diğer Doktor Aşk. Narsist, hırslı, istediğini almak için her yolu mubah gören, çevresindeki herkesi manipüle etme becerisine sahip bir adamdır. Taylan, ülkenin en meşhur yaşam koçlarından biridir. Para kazandıkça, gözünü hırs bürümüş ve hep daha fazlasını istemiştir. Sevgisiz ve ilgisiz büyüdüğü için, hayatın şartları bugün onu böyle biri olmaya yöneltmiştir. Aşk konusunda herkese akıl vermeye kalkan Taylan, aslında sadece kendisine aşıktır.

![![Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Aşkın Tarifi dizisinin karakterleri

AŞKIN TARİFİ DİZİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

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