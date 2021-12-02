Aşklarıyla gündem olan Ebrar Karakurt ve İmge'den yeni paylaşım!

Bir dönem yaşadıkları aşk nedeniyle magazin gündemine oturan Ebrar Karakurt ve İmge, artık ilişkilerini gözlerden uzak yaşamıyorlar. İmge, voleybolcu aşkının ev halini paylaştı.
Türk Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimi ülkeyi ikiye bölmüştü.
Gelen tepkiler üzerine sevgilisi İmge ile paylaştığı pozunu silmek zorunda kalan Karakurt'a destek mesajları yağmış, Karakurt, ilişkisini göz önünde yaşama kararı almıştı.
12 yaşından beri voleybolla ilgilenen Ebrar Karakurt, şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da forma giyiyor.
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