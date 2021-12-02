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Aşklarıyla gündem olan Ebrar Karakurt ve İmge'den yeni paylaşım!

02.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin basınının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ebrar Karakurt ve İmge'den yeni paylaşım geldi. İmge, voleybolcu sevgilisi Ebrar Karakurt'un ev halini paylaştı.

Bir dönem yaşadıkları aşk nedeniyle magazin gündemine oturan Ebrar Karakurt ve İmge, artık ilişkilerini gözlerden uzak yaşamıyorlar. İmge, voleybolcu aşkının ev halini paylaştı.

Türk Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimi ülkeyi ikiye bölmüştü.

Aşklarıyla gündem olan Ebrar Karakurt ve İmge'den yeni paylaşım!

Gelen tepkiler üzerine sevgilisi İmge ile paylaştığı pozunu silmek zorunda kalan Karakurt'a destek mesajları yağmış, Karakurt, ilişkisini göz önünde yaşama kararı almıştı.

Aşklarıyla gündem olan Ebrar Karakurt ve İmge'den yeni paylaşım!

12 yaşından beri voleybolla ilgilenen Ebrar Karakurt, şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da forma giyiyor.

Aşklarıyla gündem olan Ebrar Karakurt ve İmge'den yeni paylaşım!

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Ebrar Karakurt
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