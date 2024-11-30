Asla bayatlamayan kurabiye tarifi! En iyi tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

Tuzlu kurabiyelerin arasında en güzeli ile geldik. Çok lezzetli olan bu minik tuzlu kurabiyeleri ne kadar yediğinizi bile anlamıyorsunuz. Hazırlayıp saklayabileceğiniz bu tuzlu kurabiye tarifi uzun süre bayatlamıyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.