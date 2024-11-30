Asla bayatlamayan kurabiye tarifi! En iyi tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

En güzel ve en lezzetli tuzlu kurabiye tarifini arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte adım adım bayatlamayan tuzlu kurabiye yapımı...

MALZEMELER 125 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

3 yemek kaşığı sirke

1 yumurta (akı içine sarısı üstüne)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

TARİF Tereyağı, sıvıyağ, yumurta akı, sirke ve pudra şekeri karıştırın.

Kalan malzemeyi de ekleyip kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.

Kurabiyeleri minik minik yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün.

180 derece önceden ısıtılmış fırında alt kısımları pembeleşinceye kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!