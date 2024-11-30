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Asla bayatlamayan kurabiye tarifi! En iyi tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.11.2024 13:45
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Tuzlu kurabiyelerin arasında en güzeli ile geldik. Çok lezzetli olan bu minik tuzlu kurabiyeleri ne kadar yediğinizi bile anlamıyorsunuz. Hazırlayıp saklayabileceğiniz bu tuzlu kurabiye tarifi uzun süre bayatlamıyor.

Asla bayatlamayan kurabiye tarifi! En iyi tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte malzemeleri...
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 15
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon -

En güzel ve en lezzetli tuzlu kurabiye tarifini arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte adım adım bayatlamayan tuzlu kurabiye yapımı...

MALZEMELER

  • 125 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 3 yemek kaşığı sirke
  • 1 yumurta (akı içine sarısı üstüne)
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

TARİF

  • Tereyağı, sıvıyağ, yumurta akı, sirke ve pudra şekeri karıştırın.
  • Kalan malzemeyi de ekleyip kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.
  • Kurabiyeleri minik minik yuvarlayın.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt kısımları pembeleşinceye kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
kurabiye
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