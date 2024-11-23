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Daha iyisi yok: En kolay içli köfte tarifi! Dışı çıtır içi enfes içli köfte nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.11.2024 16:46
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Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya gibi illerde oldukça meşhur olan içli köfte tarifi yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan lezzetlerden biri. En kolay içli köfte tarifi ile tam 15 adet içli köfte elde edebilirsiniz. Peki, pratik içli köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte adım adım içli köfte yapımı...

Daha iyisi yok: En kolay içli köfte tarifi! Dışı çıtır içi enfes içli köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 15
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

İçli köfte merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Dışı nar gibi kızarmış içi enfes lezzetle olan bu içli köfte tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 300 gram dana kıyma ( yağlı/yağsız karışık)
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
  • Bir demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası
  • Kimyon (tercihen)
  • 1 çay bardağı su
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • Hamuru için:
  • 2 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 1 yumurta
  • 4 yemek kaşığı tepeleme un
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı tepeleme domates salçası

TARİF

  • Öncelikle sıvı yağda kıymamızı kavuralım daha sonra doğranmış soğanımızı da ekleyip kavuralım.
  • Salçaları, baharatları ekleyelim. Ardından suyu ekleyip pişmeye bırakalım.
  • Ocağı kapatınca maydanoz ve cevizi ekleyelim. Soğumaya bırakalım. Vaktiniz varsa 2-3 saat dolapta dinlendirelim.
  • Hamuru için irmik ve bulguru sıcak suda yarım saat üzeri kapalı halde bırakalım.
  • Ardından şişen bulgur ve irmiğe yumurta, un, tuz, salçayı ekleyip varsa hamur yoğurma makinasında 20 dakika yok ise 30 dakikaya yakın iyi bir hamur elde edene kadar yoğuralım.
  • Yoğurulan hamuru açmak için su ile takviye yapalım.
  • Ellerimizi ıslayıp alttan yukarı doğru açabildiğimiz kadar yuvarlak ve ince bir hamur açalım.
  • Ardından iç harcından ekleyip ağzını kapatarak şekil verelim.
  • Kapanan hamurun fazla uç parçalarını koparalım.
  • Üzerine gelecek kadar sıvı yağı ısıtalım. Orta ateşte (harlı ateş pişirmez) çevirerek pişirme işlemi yapalım. Pişen köfteyi dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
içli köfte
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