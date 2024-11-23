Daha iyisi yok: En kolay içli köfte tarifi! Dışı çıtır içi enfes içli köfte nasıl yapılır?

Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya gibi illerde oldukça meşhur olan içli köfte tarifi yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan lezzetlerden biri. En kolay içli köfte tarifi ile tam 15 adet içli köfte elde edebilirsiniz. Peki, pratik içli köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte adım adım içli köfte yapımı...
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