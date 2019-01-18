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'Aslan dansı' provası sosyal medyada büyük ilgi gördü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Çin takvimine göre kutlanan Çin Yeni Yılı ve diğer geleneksel Çin festivallerinde gerçekleştirilen Çin'e özgü, geleneksel bir dans türü olan 'aslan dansı' için kostümsüz prova yapan iki çocuk, izleyenlerin ve sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Çin'de cadde üzerinde prova yapan çocukları izleyenler, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülerde, iki çocuk 'aslan dansı' için kostümsüz olarak prova yaparken görülüyor.

'Aslan dansı', büyük bir aslan kostümü içinde, çoğunlukla ön ve arka ayakları oluşturan, iki dansçı tarafından gerçekleştiriliyor. Büyük aslan kostümü içinde olan dansçıların dans hareketleri genellikle kostümün büyüklüğü yüzünden detaylı olarak görünmediği için çocukların aslan kostümsüz provası izleyenlerin ve sosyal medyanın ilgisini çekti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin aslan dansı prova

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