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Aslı Bekiroğlu: Roberto Carlos sendromu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Geçen yıl menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu, rahatsızlığının tekrarladığını duyurdu.

Aslı Bekiroğlu: Roberto Carlos sendromu

Geçen yıl menisküs ameliyatı olan Aslı Bekiroğlu'nun dizindeki rahatsızlık yeniden nüksetti.

Seyahat yasağı kalkınca soluğu tatil beldesinde alan Aslı Bekiroğlu çıktığı tatilde çektirdiği bu fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

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“ŞİMDİ DÜŞÜNÜNCE SAĞ BACAĞIM BAYA Bİ TRAVMA ATLATMIŞ”

Oyuncu, fotoğrafının altına da sağlık sorunuyla ilgili esprili bir not yazdı: “Post meniskus + tibialis posterior spor yapmamaya bağlı kas grubu yoksunluğu (öbürküsü de menisküs sırası sadece onu kullanmaktan Roberto Carlos sendromu) Not: Bu eteği de 6-7 sene önce bacağım komple leopar şeklinde 2.derece yandığında güneş görmemesi gerektiği için almıştım. Şimdi düşününce sağ bacağım baya bi travma atlatmış kıyamam”

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