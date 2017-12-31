MAGAZİN

Aslı Enver 10 yıl sonraki halini anlattı

MAGAZİN HABERLERİ | 31.12.2017 14:38 | Son Güncelleme 1 saat önce

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde bir moda dergisine kapak oldu. Keyifli bir fotoğraf çekimi ardından derginin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hakkında merak edilenleri ve kendinin 10 yıl sonraki halini anlattı.

Aslı Enver 10 yıl sonraki halini anlattı

Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde Bestyle dergisine kapak oldu. Derginin sorularını samimi şekilde yanıtlayan güzel oyuncu Kendinizi 10 yıl önce nerede görüyorsunuz sorusunu şöyle yanıtladı: “Muhtemelen mesleğimi yapmaya devam ediyor olurum. Ama hayat sürprizlerle dolu, ne getirir bana bilemiyorum. Hedeflerim ve bu konuda motivasyonum da olduğu için 10 sene sonra da fena bir yerde olmam diye düşünüyorum.”

"ÖZCAN DENİZ RİSK ALDI"
Meryem Uzerli ve Özcan Deniz’le başrolü paylaştığı “Öteki Taraf” filmini de anlatan Aslı Enver şöyle dedi: “Öteki Taraf, Türkiye’de yapmaya alışkın olduğumuz bir tür değil. Hatta yanlış bilmiyorsam ilk defa gerilim türü deneniyor Türkiye’de. Filmin türünü çok seviyorum. Oynaması çok zevkli oldu. Aslında bir risk alındı.”

"ALTIN KELEBEK ONUR VERİCİ"
“İstanbullu Gelin” dizisindeki rolüyle 44. Altın Kelebek Ödülleri’nde “en iyi kadın oyuncu” ödülünü alan Enver, “Bir oyuncu için bu ödül ne ifade ediyor?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Altın Kelebek çok prestijli ve onur verici bir ödül. Benim için de çok anlamlı oldu. Ekibimi ve tabii ki ailemi gururlandırabildiğim için, benim için de çok mutluluk verici. Bugüne kadar bana inanan herkese de teşekkür edebilme fırsatı bulmuş oldum bu ödülle.”

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Aslı Enver Özcan Deniz

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