Aslı Enver anne oldu! İşte Aslı Enver'in kızının adı

"Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım’da sessiz sedasız Berkin Gökbudak’la evlenmişti.

Nikah sonrası hamile olduğunu duyuran ve bir kız bebek bekleyen Enver'den güzel haber geldi.

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.

İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

