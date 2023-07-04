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Aslı Enver anne oldu! İşte Aslı Enver'in kızının adı

04.07.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkin Gökbudak'la apar topar nikah masasına oturan Aslı Enver'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, dün akşam bebeğine kavuştu. Aslı Enver'in kızının adı sosyal medyada gündem oldu.

Aslı Enver anne oldu! İşte Aslı Enver'in kızının adı

"Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım’da sessiz sedasız Berkin Gökbudak’la evlenmişti.

Nikah sonrası hamile olduğunu duyuran ve bir kız bebek bekleyen Enver'den güzel haber geldi.

Ekran Alıntısı

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çifti dün gece kızlarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikilinin bebeklerinin adı Elay oldu.

İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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