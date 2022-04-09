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Aslı Enver çok mutlu: Kayınvalidesiyle yemek yedi

09.04.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir Önder Öztarhan ile birlikte. İkili geçtiğimiz günlerde Öztarhan'ın annesiyle görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslı Enver ilişkisinin güzel gittiğini belirterek "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık, Önder de benim ailemi tanıyor" dedi.

Aslı Enver çok mutlu: Kayınvalidesiyle yemek yedi

Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakaladıktan sonra birçok dizi ve filmde başrolü paylaşan güzel oyuncu Aslı Enver, aradığı aşkı buldu. Bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan oyuncu, bu sefer de aileye girdi.

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"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre, Aslı Enver önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda sevgilisi Önder Öztarhan ve müstakbel kayınvalidesiyle birlikte yemek yedi. Mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Enver, ilişkisi hakkında "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor" dedi.

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AİLELERLE TANIŞTILAR

Öztarhan'ın ailesine girmesiyle ilgili konuşan Enver, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek aracına binerek uzaklaştı. Enver'den sonra annesiyle birlikte mekandan çıkan Öztarhan ise soruları yanıtsız bıraktı.

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Aslı Enver
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