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Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması! 'Yalnızım'

04.03.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması! 'Yalnızım'

Murat Boz ve Aslı Enver, evlilik yolundaki ilişkilerini 2019 yılında sonlandırdı. İkili, ayrılık sonrası sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık dikkatleri üzerlerine çekti. İki gün önce de paylaşımlarıyla kafa karıştıran eski aşıklardan Aslı Enver, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı. Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Geçtiğimiz ay da Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu. Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı.

Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.

AYNI EMOJİ!

Enver ve Boz iki gün önce de aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koydu. Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıkların bu paylaşımları yine "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

ASLI ENVER'DEN AÇIKLAMA

Yaşananlardan sonra Aslı Enver'den açıklama geldi. Ünlü oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum." dedi.

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İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor. Ayrılığa üzülen Aslı Enver ve Murat Boz'un hayranları, "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Murat Boz
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