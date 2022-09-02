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Aslı Enver'den tekne pozu! Güzelliği hayran bıraktı

02.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver, yazın bitmesine sayılı günler kala tatile çıktı. Tekne turuna çıkan ünlü oyuncu, objektif karşısında bikinisiyle verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver'den tekne pozu! Güzelliği hayran bıraktı

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları, yazın bitmesine sayılı günler kala tatillerini sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Aslı Enver oldu.

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38 yaşındaki ünlü oyuncu, soluğu tekne tatilinde aldı.

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Aslı Enver'in, yaptığı paylaşımlarda krem rengi bikinisini; pareo ve güneş gözlüğü ile kominlediği görüldü.
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Ünlü oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Enver'in paylaşımına; Bige Önal, Dilara Aksüyek ve Ebru Cündübeyoğlu gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.

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