Aslı Enver'e sürpriz ziyaretçi! Sevgilisi yalnız bırakmadı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aslı Enver, rol aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyunu ile önceki akşam seyircinin karşısına çıktı. Oyunu izlemeye gelenler arasında sürpriz isimler yer aldı.

KULİSTE SÜRPRİZ ZİYARET

Enver’i bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan, en ön sıradan annesi ile birlikte izledi. Oyun sonrası Enver’i kulisinde ziyaret eden Öztarhan, yanında getirdiği beyaz gülleri sevgilisine takdim etti.

"OYUNU BEĞENDİLER"

Gece sonunda otoparkta elinde güllerle kameralara objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, keyifli halleri ile dikkat çekti. Mutluluğu yüzüne yansıyan Aslı Enver, kendisini kulisinde ziyaret eden Önder Öztarhan ve annesinin oyunu beğendiklerini ifade etti.

Enver, muhabirlerin, "En sevdiğiniz gül beyaz gül müdür?" sorusuna, "Sarı gül, kırmızı gül..." diye mırıldanarak, karşılık verdi.

