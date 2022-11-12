Aslı Enver evlendi mi? Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak’tan sürpriz nikah!

Aslı Enver, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. aile arasında küçük bir nikah yapan çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. Aslı Enver'in nikah şahitliğini Cihan Çalışkantürk, Berkin Gökbudak'ın nikah şahitliğini ise Saner Ayar yaptı. İşte Aslı Enver - Berkin Gökbudak çiftinin nikah töreninden ilk görüntüler...

ASLI ENVER VE BERKİN GÖKBUDAK EVLENDİ

Aslı Enver, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Berkin Gökbudak’la dünyaevine girdi.

Aile arasında küçük bir nikah töreniyle evlenen çiftin nikah şahitleri ise dikkat çekti.

Berkin Gökbudak’ın nikah şahitliğini Saner Ayar oldu. Ünlü oyuncu Aslı Enver’in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşı Cihan Çalışkantürk yaptı.

ASLI ENVER İLE BERKİN GÖKBUDAK'IN NİKAHINDAN FOTOĞRAFLAR



