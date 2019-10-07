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Aslı Enver hakkında bomba iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

Şu sıralar Murat Boz ile yaşadığı aşk nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinin final yapmasının ardından yeni projesi için görüşmelere başladı.

Aslı Enver hakkında bomba iddia!

Star TV'nin Cuma günleri yayınladığı İstanbullu Gelin dizisinde 3 sezon boyunca Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver'den çok yakında müjdeli bir haber gelebilir.

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Öyle ki ekranlara ara vermek istemeyen ünlü oyuncunun yeni dizi projesi için görüşmelere başladığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aslı Enver, Halit Ergenç ve Ozan Güven'in rol alacağı kod adı Babil dizisi için görüşmelere başlamış.

Dizinin henüz oyuncu seçmeleri devam ederken, 2020 yılında ekranlara gelmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver yeni proje

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