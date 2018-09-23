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İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver hakkındaki iddialara isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisiyle beğeni toplayan Aslı Enver hakkında çıkan dedikodulara Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla noktayı koydu!

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver hakkındaki iddialara isyan etti

İstanbullu Gelin dizisiyle gönüllere taht kuran Aslı Enver, "evli bir adamla ilişki yaşıyor" iddialarına sert tepki gösterdi.

Enver, instagram hesabında yaptığı açıklamada haberi ortaya atan kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacağını söyledi.

"BENİ DE AİLEMİ DE CİDDİ DERECEDE ÜZÜYOR"

Murat Boz'la barışması konuşulan Aslı Enver'in bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı. İş adamının evli olduğunu öğrenen Enver'in ilişkiye hemen nokta koyduğuğu konuşulan dedikodular arasındaydı.

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Aslı Enver bu iddialara karşı daha fazla dayanamadı ve suskunluğunu bozdu.

Instagram hesabından açıklama yapan güzel oyuncu, "Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım. Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan 'iddia edildi' denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derece üzüyor ve yıpratıyor.

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Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazeteci ile ilgili de hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tarz tüm asılsız haberler için de hukuki hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim"açıklamasını yaptı.

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