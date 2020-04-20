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Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin aşk defteri kabarık

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Sürpriz aşk iddiası sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, çapkınlıklarıyla bilinen Kerem Tunçeri'nin ise aşk defteri kabarık...

Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisine nokta koyan Aslı Enver sonunda aradığı aşkı buldu. Ünlü oyuncu, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açtı.

İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanıştı ve kısa süre sonra da birlikte olmaya başladı. Bir aydır birlikte olan çift koronavirüs salgını sonrası telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor.

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Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

Kerem Tunçeri, 2007'de Tuba Çıkrıkçı ile evlendi. Eski baskebolcu bu evliliği devam ederken Peray Özdil'den çocuk sahibi oldu. Tunçeri ve Çıkrıkçı daha sonra boşandı.

Zaman zaman çapkınlıklarıyla bilinen Kerem Tunçeri'nin ise aşk defteri kabarık... İşte Tunçeri'nin adının aşk dedikodularına karıştığı güzeller...

Aslışah Alkoçlar
Çağla Şıkel
Tuğçe Aral
Eda Taşpınar
Gamze Balım
Sinem Ökten
Tuvana Türkay
Gamze Topuz

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Bal alacak çiçeği biliyor adam helal olsun tosunuma
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