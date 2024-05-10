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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Eğitimde şiddete karşı yasal düzenleme: 'Süratle hayata geçireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Eğitimde şiddete karşı yasal düzenleme: 'Süratle hayata geçireceğiz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.05.2024 22:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddetin önüne geçmek için kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Erdoğan açıklamasının devamında "İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Eğitimde şiddete karşı yasal düzenleme: 'Süratle hayata geçireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddetin önüne geçmek için kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade ederek "Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.
• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.
• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.
• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."


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