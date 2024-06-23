Aslı Enver imaj değiştirdi, yorum yağdı! "Süreyya geri döndü"

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve vaktini minik kızıyla geçiren Aslı Enver zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Elay ile pozlarını da paylaşan güzel oyuncu ne paylaşsa beğeni alıyor.

Aslı Enver son olarak kuaförden paylaşımda bulundu.

Saçlarını değiştiren güzel oyuncu Aslı Enver'in imaj değişikliğine ise anında yorum yağdı.



Aslı Enver'i görenler İstanbullu Gelin dizisindeki halini hatırladı ve "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış", "İstanbullu Gelin sezon 2", "Doğal güzelliğin tanımı" yorumlarında bulundu.







