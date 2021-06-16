Aslı Enver'in hamak pozlarına beğeni yağdı!

Şarkıcı Murat Boz’dan ayrıldıktan sonra ismi birçok isimle ayrılan Aslı Enver’in geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Çıkan bu iddialar karşılığında sessizliğini koruyan Aslı Enver, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.



Enver, son olarak hamakta keyif yaptığı anları sevenleriyle paylaştı. Enver, yaptığı paylaşımına ise, "Haziran olduğuna emin miyiz?" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede iki yüz binden fazla beğeni aldı.



