MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Enver'in hamak pozlarına beğeni yağdı!

Aslı Enver'in hamak pozlarına beğeni yağdı!

16.06.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncu Aslı Enver, hamakta keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslı Enver'in hamak pozlarına beğeni yağdı!

Şarkıcı Murat Boz’dan ayrıldıktan sonra ismi birçok isimle ayrılan Aslı Enver’in geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

aslı1

Çıkan bu iddialar karşılığında sessizliğini koruyan Aslı Enver, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

aslı2
Enver, son olarak hamakta keyif yaptığı anları sevenleriyle paylaştı. Enver, yaptığı paylaşımına ise, "Haziran olduğuna emin miyiz?" notunu düştü.

aslı3

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede iki yüz binden fazla beğeni aldı.

aslı4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Resmen eridi! Son hali ile sosyal medyayı salladıResmen eridi! Son hali ile sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Murat Boz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Bakan Soylu '10 bin dolar alan siyasetçiyi' Meclis Başkanı Şentop'a söyledi

Bakan Soylu '10 bin dolar alan siyasetçiyi' Meclis Başkanı Şentop'a söyledi

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.