Aslı Enver, Murat Boz sorularına yanıt vermiyor

Aslı Enver, İstanbullu Gelin'in çekimleri nedeniyle Nişantaşı’nı mesken tuttu.
İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği apartmandan koşar adımlarla çıkan Aslı Enver, vaktinin kısıtlı olduğunu ve set arası arkadaşlarıyla kahve içeceğini söyleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Kısa süren yemek sonrası mekandan arkadaşlarıyla ayrılan oyuncunun, parmağındaki tek taşı dikkati çekti.
Şarkıcı Murat Boz'la tekrar barıştığı konuşulan Aslı Enver'in, bu haberleri yalanlamaması kafaları karıştırıyor.
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