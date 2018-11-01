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Aslı Enver, Murat Boz sorularına yanıt vermiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 09:40 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver, dizinin çekildiği Nişantaşı'nda görüntülendi! Enver'in parmağındaki tek taş dikkat çekti

Aslı Enver, Murat Boz sorularına yanıt vermiyor

Aslı Enver, İstanbullu Gelin'in çekimleri nedeniyle Nişantaşı’nı mesken tuttu.

İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği apartmandan koşar adımlarla çıkan Aslı Enver, vaktinin kısıtlı olduğunu ve set arası arkadaşlarıyla kahve içeceğini söyleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Kısa süren yemek sonrası mekandan arkadaşlarıyla ayrılan oyuncunun, parmağındaki tek taşı dikkati çekti.

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Şarkıcı Murat Boz'la tekrar barıştığı konuşulan Aslı Enver'in, bu haberleri yalanlamaması kafaları karıştırıyor.

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İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver Murat Boz

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