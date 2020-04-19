Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor?

Son olarak İstanbullu Gelin dizisiyle ekranlara gelen Aslı Enver hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Murat Boz ile uzun süren ilişkisini bitiren Enver yeni bir aşka mı yelken açtı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının iddiasına göre Aslı Enver basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor. İddialara göre ilişki başlayalı henüz 1 ay olmuş.

ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Koronavirüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

Oyuncu Aslı Enver'in birkaç ay önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir görüşmesi olmuştu. İki kez yemeğe çıkan ikili ortak nokta bulamayınca görüşmeme kararı almıştı.



