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Aslı Enver ve Kerem Tunçeri koruda gizli mi buluşuyor? Aslı Enver isyan etti

21.10.2020 13:53 | Son Güncelleme:
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Aslı Enver ve Kerem Tunçeri koruda gizli mi buluşuyor? Aslı Enver isyan etti

Aslı Enver Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı ve görüntülenmemek için ‘koru’da buluştukları iddia edilmişti. Aslı Enver bu iddialar sonrası açıklama yaptı ve isyan etti.

Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin aşk yaşadığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Hatta iddiaların dozu arttı ve Aslı Enver'in Tunçeri ile daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tuttuğu gündeme geldi.

Aslı Enver'in evinin fotoğraflarının medyaya yansımasından sonra güzel oyuncu isyan etti.

Ekran Alıntısı

Enver açıklamasında kanuni haklarını arayacağını söyleyerek tepki gösterdi. Enver açıklamasında "hayatımda biri olursa bunu kimseden saklamam" dedi.

Aslı Enver evinin fotoğraflarının paylaşılmasına da tepki göstererek "Açık adresimin ve evimin fotoğraflarının alenen paylaşılmış olması asıl sorun. Hedef gösterircesine adresimi manşet yaprak güvenliğimi tehlikeye atmak ne tür bir şiddettir" dedi.

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