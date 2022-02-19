Aslı Enver ve Önder Öztarhan evleniyor mu? Ünlü oyuncu hakkında sürpriz haber! Aslı Enver ve Önder Öztarhan ne zaman evlenecek?

Aslı Enver ve sevgilisi Önder Öztarhan evlilik iddialarının gerçekliği merak ediliyor. Bir dargın bir barışık olarak uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönmüş olan Aslı Enver'in evlilik kararı alıp almadığı sorgulanıyor. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan evleniyor mu?

ASLI ENVER VE ÖNDER ÖZTARHAN EVLENİYOR MU?

Birkaç aydır beraber olan Aslı Enver ve Önder Öztarhan ikilisi hakkındaki iddialara göre ünlü isim sevgilisi ile yazın evlenmeyi düşünüyor.

University of Massachusetts Amherst'de öğrenim görmekte olan Önder Öztarhan, aynı üniversitede ayrıca asistanlık da yaptı. 1996 yılında bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başlamış olan isim, 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürütmüştür.

İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Murat Boz'dan ayrılmasının ardından aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır beraber oldukları iddia edilmekte olan çiftin, görüntülenmemek amacıyla evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları söyleniyor. Ayrıca arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği de konuşulmakta.

"HEMEN EVLENELİM"

Aslı Enver'e olan aşkıyla oldukça mutlu olan Öztarhan'ın güzel oyuncuya "Hemen evlenelim" teklifinde bulunduğu iddia edildi. Evliliğe sıcak bakan Aslı Enver'in ise yakın çevresine, "Yazın evlenebiliriz" müjdesini verdiği söyleniyor. Fakat henüz iddiaları doğrular nitelikte taraflardan resmi bir açıklama bulunmuyor.

