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Aslı Enver ve Önder Öztarhan evleniyor mu? Ünlü oyuncu hakkında sürpriz haber! Aslı Enver ve Önder Öztarhan ne zaman evlenecek?

19.02.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver'in sevgilisi iş insanı Önder Öztarhan ile evleneceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Murat Boz ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini evliliğin eşiğindeyken bitirmiş olan Aslı Enver'in evlenip evlenmeyeceği merak ediliyor. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan evleniyor mu? İşte merak edilenler...

Aslı Enver ve Önder Öztarhan evleniyor mu? Ünlü oyuncu hakkında sürpriz haber! Aslı Enver ve Önder Öztarhan ne zaman evlenecek?

Aslı Enver ve sevgilisi Önder Öztarhan evlilik iddialarının gerçekliği merak ediliyor. Bir dargın bir barışık olarak uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönmüş olan Aslı Enver'in evlilik kararı alıp almadığı sorgulanıyor. Peki Aslı Enver ve Önder Öztarhan evleniyor mu?

ASLI ENVER VE ÖNDER ÖZTARHAN EVLENİYOR MU?

Birkaç aydır beraber olan Aslı Enver ve Önder Öztarhan ikilisi hakkındaki iddialara göre ünlü isim sevgilisi ile yazın evlenmeyi düşünüyor.

University of Massachusetts Amherst'de öğrenim görmekte olan Önder Öztarhan, aynı üniversitede ayrıca asistanlık da yaptı. 1996 yılında bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başlamış olan isim, 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürütmüştür.

İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

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Murat Boz'dan ayrılmasının ardından aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır beraber oldukları iddia edilmekte olan çiftin, görüntülenmemek amacıyla evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları söyleniyor. Ayrıca arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği de konuşulmakta.

"HEMEN EVLENELİM"

Aslı Enver'e olan aşkıyla oldukça mutlu olan Öztarhan'ın güzel oyuncuya "Hemen evlenelim" teklifinde bulunduğu iddia edildi. Evliliğe sıcak bakan Aslı Enver'in ise yakın çevresine, "Yazın evlenebiliriz" müjdesini verdiği söyleniyor. Fakat henüz iddiaları doğrular nitelikte taraflardan resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Aslı Enver Murat Boz
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